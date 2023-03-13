Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону

Президент Владимир Зеленский рассказал, что дополнительные полтриллиона гривен, которые хотят выделить на оборону Украины, направят на зарплату военным, дроны и тому подобное, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок Офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели.

В частности, правительство одобрило и предлагает Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен - на оборону, дополнительно.

Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, на поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны".

Также власти обсудили гуманитарное разминирование.

По состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров Украины остаются опасными из-за вражеских мин и снарядов, которые не разорвались.

Зеленский добавил, что ситуация в энергетике - нормализована.