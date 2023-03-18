Менеджер Усика: объединительный бой с Тайсоном Фьюри может не состояться

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри может так и не состояться, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал менеджер Эгис Климас, сообщает персональный Twitter специалиста.

Достоверность проведения объединительного боя между украинским чемпионом и "Цыганским Королем" с каждым днем становится все ниже. Команды боксеров до сих пор не согласовали пакет документов для поединка.

"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Просим прощения у наших болельщиков" , – отреагировал Климас на публикацию боксерского журналиста Кима.

Ранее менеджер Усика отметил, что 29 апреля – единственная возможная дата для проведения сражения между его клиентом и Фьюри. Если стороны не согласуют детали поединка за абсолют, украинец проведет обязательную защиту титула.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация получила уведомления от команд Фьюри и Усика о договоренности о бое. Поединок должен пройти 29 апреля. Представители боксеров попросили дополнительное время для оформления всех документов. Но потом британец начал выдвигать ряд новых абсурдных требований.

The deeper we go the more chance to pull out the plug. Sorry to our fans! https://t.co/Hcd1hlVTA5 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) March 17, 2023

К слову, ранее Усик согласился на несправедливое распределение гонорарного фонда боя.