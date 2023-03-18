Менеджер Усика: объединительный бой с Тайсоном Фьюри может не состояться
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри может так и не состояться, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал менеджер Эгис Климас, сообщает персональный Twitter специалиста.
Достоверность проведения объединительного боя между украинским чемпионом и "Цыганским Королем" с каждым днем становится все ниже. Команды боксеров до сих пор не согласовали пакет документов для поединка.
"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Просим прощения у наших болельщиков", – отреагировал Климас на публикацию боксерского журналиста Кима.
Ранее менеджер Усика отметил, что 29 апреля – единственная возможная дата для проведения сражения между его клиентом и Фьюри. Если стороны не согласуют детали поединка за абсолют, украинец проведет обязательную защиту титула.
Недавно Всемирная боксерская ассоциация получила уведомления от команд Фьюри и Усика о договоренности о бое. Поединок должен пройти 29 апреля. Представители боксеров попросили дополнительное время для оформления всех документов. Но потом британец начал выдвигать ряд новых абсурдных требований.
К слову, ранее Усик согласился на несправедливое распределение гонорарного фонда боя.