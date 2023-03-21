Рада выделила дополнительные полтриллиона на оборону: кому направят средства

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет, которым расходы на оборону увеличиваются более чем на полтриллиона гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, сопроводительные документы к законопроекту №9105.

За законопроект в целом проголосовали 322 народных депутата, в целом - 325.

Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.

В частности, 518 млрд грн направляется на нужды военных, а именно - на денежное обеспечение, питание, производство и закупку БПЛА.

Пидласа отметила, что потребность в увеличении расходов на деятельность всех видов и родов войск обусловлена увеличением численности военнослужащих. Например, в рамках проекта "Гвардия наступления" планируется сформировать 8 новых бригад. Кроме того, увеличение расходов необходимо из-за изменения прогноза по ведению активных боевых действий до конца 2023 года.

Согласно приложениям к законопроекту, дополнительные средства получат:

Министерство обороны в сумме 372,5 млрд грн, прежде всего на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск и тому подобное;

Министерство внутренних дел в сумме 98,4 млрд грн, которые распределяются между Государственной пограничной службой, Нацгвардией, ГСЧС и Нацполицией;

Госспецсвязи в сумме 31,6 млрд грн, прежде всего на "обеспечение специальной техникой и оборудованием";

Служба безопасности в сумме 9,3 млрд грн;

Главное управление разведки МО в сумме 4,6 млрд грн;

Управление государственной охраны, которое получит 961,9 млн грн на охрану органов государственной власти и должностных лиц;

Служба внешней разведки в сумме 807 млн грн;

Национальное антикоррупционное бюро в сумме 50,6 млн грн.

Также 19 млрд грн направляется на пополнение Резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мероприятий. Средства Резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:

419,3 млрд грн - увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически через внутренние и внешние заимствования;

60,7 млрд грн - увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков;

50,3 млрд грн - сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

6,9 млрд грн - уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Закон вступит в силу после подписи президентом.