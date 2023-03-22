В ГУР рассказали, как Россия меняет цели своих ударов в Украине

Российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов. Энергетика останется мишенью, но основной целью могут стать военные объекты и концентрация наших войск и логистика, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации" , - напоминает Скибицкий.

Он отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему.

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - допускает Скибицкий.

Представитель ГУР обратил внимание - удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боев. Он добавил, что энергетика также останется в целях врага.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические - те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д." , - говорит Скибицкий.

Вместе с тем он не исключает того, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения, как об этом ранее говорили в Воздушных силах.