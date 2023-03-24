Шмыгаль: Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца отопительного сезона

Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня Правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года. То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений" , - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в условиях полномасштабной войны и обстрелов энергосистемы необходимо сбалансировать финансовое состояние энергорынка, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Также ранее мы писали, что украинцам готовят повышение тарифов на воду. Средние расходы на водоснабжение и водоотвод увеличатся на 60 грн.