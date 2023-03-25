НБУ нарастил продажу валюты на межбанке до почти полмиллиарда долларов

Национальный банк за неделю с 20 по 24 марта на межбанковском валютном рынке продал 495,45 млн долларов, зато в резервы ничего не выкупил, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 376,22 млн. При этом регулятор уже вторую неделю подряд ничего не покупал.

Всего с начала года НБУ продал уже 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напомним:

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты с тех пор составляют около полумиллиарда.