ОК "Юг": РФ активизировала авиацию, чувствуя потерю позиций на Левобережье

Российские оккупанты стали ощущать потерю позиций на Левобережье. Из-за чего противник активизировал свою авиацию, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница Оперативного командования "Юг".

При этом военные отмечают, что за минувшие сутки обстановка в зоне ответственности существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

"Враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию" , - говорится в сообщении.

Указано, что вчера двумя истребителями Су-35 оккупанты атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами.

"Повреждено здание спасательной части. Без человеческих потерь" , - добавляют в командовании.

Напомним, ранее в Силах обороны рассказали, что обстрелами пытаются зачистить от оккупантов 20-километровую зону левобережья Днепра на юге Украины.

Также мы писали о том, что россияне на юге обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта.