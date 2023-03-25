ОК "Юг": РФ активизировала авиацию, чувствуя потерю позиций на Левобережье
Российские оккупанты стали ощущать потерю позиций на Левобережье. Из-за чего противник активизировал свою авиацию, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook-страница Оперативного командования "Юг".
При этом военные отмечают, что за минувшие сутки обстановка в зоне ответственности существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.
"Враг продолжает давление на местное население деоккупированного правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию", - говорится в сообщении.
Указано, что вчера двумя истребителями Су-35 оккупанты атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами.
"Повреждено здание спасательной части. Без человеческих потерь", - добавляют в командовании.
Напомним, ранее в Силах обороны рассказали, что обстрелами пытаются зачистить от оккупантов 20-километровую зону левобережья Днепра на юге Украины.
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