Во Франции заявили, что удвоят поставки 155-мм снарядов для Украины

Франция удвоит поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Ожидается, что поставки будут увеличены с конца марта.﻿ Об этом, со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Le Figaro, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы также будем предоставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, с конца марта их будет предоставляться 2000 в месяц" , - заявил глава Минобороны.

Лекорню также прокомментировал сроки поставки зенитно-ракетного комплекса SAMP-T для Украины. По его словам, система ПВО поступит "в ближайшее время".

Министр добавил, что правительство Франции рассматривает возможность увеличения финансирования фонда ЕС для помощи Украины. По его словам, выделенные Парижем 200 млн евро уже полностью использованы.

Напомним, ранее глава Минобороны Франции заявил, что темпы производства самоходных гаубиц Caesar ускорятся. Также он сообщил, что его страна увеличит заказ снарядов для Caesar, которые поставляются Украине.