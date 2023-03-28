Укрэнерго: Ближайшие 6 месяцев электроэнергии будет достаточно

В ближайшие полгода в украинской энергосистеме будет хватать электроэнергии для нужд потребителей, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"В ближайшие 6 месяцев у нас в энергосистеме будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, мы будем иметь возможность импортировать электроэнергию, если нам не будет хватать своей – и это очень важный фактор энергетической безопасности страны" , - сказал он.

Кудрицкий считает, что учитывая это в весенние и летние месяцы, Украина будет иметь сбалансированную ситуацию в энергосистеме.

"А уже к следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Возобновить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму" , – добавил он.

Напоминаем:

В результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения (ОСР) есть значительные обесточивания потребителей в 8 областях на западе и юге Украины.