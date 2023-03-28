В ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута

Ситуация в районе Бахмута является динамичной, однако российские военные в последние дни не получили никакого стратегического преимущества на этом направлении, сообщает Украинская правда.

Об это заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей.

"Здесь (в районе Бахмута - ред.) ситуация очень динамична. Враг иногда имеет какие-то тактические продвижения – все они прогнозируемые. Мы их видим и отрабатываем противодействие.

Говорить о каком-то стратегическом преимуществе в последние часы или дни – этого не может быть. Она (ситуация - ред.) является стабильно тяжелой. Однако ведется огонь и другие средства противодействия, чтобы не дать развить (врагу - ред.) успех своих атак".

Он добавил, что в районе Бахмута за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом, во время которых уничтожено 86 захватчиков, 117 оккупантов получили ранения.

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