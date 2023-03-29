Гендиректор МАГАТЭ: Вокруг Запорожской АЭС усиливаются боевые действия

В районе временно захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции усиливаются боевые действия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Глава Международного агентства по атомной энергии сегодня совершил второй визит на Запорожскую АЭС в Украине на фоне обострения боевых действий вокруг нее.

"Очевидно, что военная активность растет во всем этом регионе, поэтому следует принять все возможные меры предосторожности. Думаю, ни для кого не секрет, что в регионе происходит значительное увеличение численности войск, открыто говорят о наступлении и контрнаступлении" , - отметил Гросси, осмотрев станцию.

Генеральный директор также подчеркнул, что находится на Запорожской АЭС, чтобы продолжить переговоры по защите станции, для чего потребуется согласие украинской и российской сторон о прекращении огня.

"Были разные концепции, над которыми мы работали. Сначала мы сосредотачивались на возможности создания четко определенной зоны вокруг станции. Сейчас концепция развивается и больше сосредотачивается на самой защите и вещах, которых следует избегать. Работа продолжается" , - сказал Гросси.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 29 марта, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Гросси также сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.