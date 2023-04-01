Меморандум с МВФ: Украина прекратит печатать гривну для финансирования бюджета

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались не использовать необеспеченную эмиссию гривны для финансирования дефицита бюджета в 2023 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Меморандум с МВФ.

"Мы привержены отказу от денежного финансирования… Мы обязуемся ликвидировать его в 2023 году " , - говорится в документе.

Как отмечается в документе, денежное финансирование дефицита несет значительные риски для ценовой стабильности. В 2022 году его объем составил 400 млрд гривен.

Если возникнут неожиданные критические потребности в финансировании или задержки во внешних выплатах, украинские власти намерены рассмотреть дополнительные меры, такие как снятие избыточных государственных депозитов, а также заимствования дополнительных средств на рынке государственного долга.

"Мы будем запрашивать денежное финансирование у НБУ только в крайнем случае и в строго ограниченных объемах" , - говорится в меморандуме.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Как сообщалось, в феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.