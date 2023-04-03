Сырский: Армия РФ слабеет и прикрывает провалы фейками о взятии Бахмута

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с защитниками Бахмута и опроверг утверждения российских пропагандистов о взятии этого города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Telegram-канал Сырского.

"Бахмутское направление. Постоянно работаю с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

Встретился с солдатами и командирами, которые разрушили миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников.

Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов".

Сырский добавил, что от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой, зависит движение вперед всей украинской армии.

Командующий Сухопутных войск уверен в победе Украины: "Мы их одолеем. Потому что это наша земля. А Бахмут – это Украина".