Россияне сбросили мины на "скорую": 8 человек ранены – облсовет

Российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых – медицинские работники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

"Восемь раненых по состоянию на сейчас. Из них два человека - работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов к пострадавшим после обстрела. Предварительно - российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи".

7 апреля утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. Пострадала женщина и 2 детей, их госпитализировали.