НАПК внесло нефтепромышленную корпорацию SLB в перечень спонсоров войны

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную компанию SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США в перечень международных спонсоров войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, согласно информации, предоставленной Агентству Советом экономической безопасности Украины, после полномасштабного вторжения РФ в Украину компания не только не осудила военные действия агрессора, но и расширила свой бизнес на его территории.

"Американская компания SLB играет критическую роль для государства-агрессора, занимая 8% российского нефтесервисного рынка. Компания четко заявляет, что ее вклад в российскую экономику составил уже более $4,5 млрд в виде налогов, а штат SLB в России насчитывает 11 500 сотрудников, работающих на ряд заводов и сервисных центров. Кроме того, в России SLB имеет широкую сеть дочерних предприятий, что позволяет компании обходить международные санкции" , - заявили в НАПК.

При этом SLB тесно сотрудничает с российскими нефтегазовыми гигантами, в частности компаниями "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Все перечисленные предприятия находятся под санкциями США.

После начала полномасштабной войны SLB не разорвала свои связи с российскими клиентами. Наоборот, компания расширила свой бизнес, переняв контракты на обслуживание и поставку оборудования у конкурентов, которые покинули рынок, говорят в НАПК.

"В третьем квартале 2022 года выручка подразделения SLB, занимающегося исследованием пластов в России и Центральной Азии, выросла на 25%, тем самым превысив показатели в других регионах. С мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своей продукции.

Сейчас компания продолжает участвовать в тендерах, которые объявляют российские компании", - говорится в сообщении.

При этом, добавляют в НАПК, в прошлом SLB уже нарушала санкции, введенные правительством США, в частности, поставляя оборудование в Иран и Судан в 2000-х годах, а также обслуживая арктические проекты дочерних компаний "Газпрома" после 2014 года. В последнем случае компанию ждал штраф на $1,4 млн.

НАПК также подчеркивает, что в октябре 2022 года SLB столкнулась с волной критики, поскольку более 9 тыс. сотрудников компании в России получили повестки о призыве на военную службу на рабочем месте. Кроме того, компания запрещает работникам участвовать в работе дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации.

Напомним:

Сообщалось, что крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB активизировала свой бизнес в России после вторжения РФ в Украину, перебрав контракты на предоставление услуг и оборудования у конкурентов, которые ушли из России.