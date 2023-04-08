НБУ продал меньше всего валюты из резервов с середины августа 2022 года

Национальный банк за неделю с 3 по 7 апреля на межбанковском валютном рынке купил 1 млн долларов и продал 126,34 млн долларов - это самый низкий объем продажи валюты регулятором с середины августа прошлого года, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 126,34 млн долларов, что является самым низким показателем за последние 7 месяцев.

На прошлой неделе объем продаж из резервов составил 343,18 млн. При этом регулятор купил 1 млн долларов, зато неделей ранее в резервы ничего не выкупил.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 7,369 млрд долларов, а купил - 62,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напомним:

На 1 апреля международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет - 31,88 миллиарда долларов.