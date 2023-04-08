Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: как работает механизм

Пенсионный фонд запустил механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят слова заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской.

Кого может заинтересовать механизм:

людей, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели бы получать пенсию в Украине;

лиц предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

работников с низкими официальными доходами, которые путём добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Для начала необходимо заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Дия.Подписи или системы GOV.ID, после чего можно самостоятельно определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.

Суммы страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда.

Для незастрахованных лиц месяц будет отнесен к страховому стажу, а для застрахованных - увеличена зарплата для исчисления пенсии.