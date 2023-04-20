УЗ впервые с начала большой войны запускает регулярные рейсы в Покровск

Укрзализныця впервые с 24 февраля прошлого года открывает продажу на регулярные рейсы дальнего следования в Покровск Донецкой области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

До сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, отмечают в УЗ. Продажа билетов была открыта исключительно на одностороннее из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.

Отныне, с 28 апреля, начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составов рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.

Отправление из Львова будут происходить ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс запланирован в 14:15 с прибытием в 12:44.

Отправление из столицы будет происходить ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс запланирован в 14:15 с прибытием в 05:54.