ОК "Север": Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области

В понедельник, 24 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 14:40-15.20 оккупанты открывали огонь из миномета 82 мм по району населенного пункта Нововасильевка. Было зафиксировано 15 "прилетов".

Также с 16:41 до 18:00 войска РФ из ствольной артиллерии обстреляли район населенного пункта Гремяч. Зафиксировано 22 "прилета".

При этом с 18:05 до 18:10 захватчики из миномета 120 мм наносили удары по району населенного пункта Клюсы. Зафиксировано 3 "прихода".

Во всех случаях информация о потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, оккупанты сегодня обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего произошел пожар в жилом доме.

Кроме того, накануне россияне обстреляли две общины Сумской области.