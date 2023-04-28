Минфин: Украина получила очередной грант от США в 1,25 млрд долларов

В государственный бюджет в пятницу, 28 апреля, поступил очередной грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование было предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Полученные средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, выплат ВПЛ, зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

В общей сложности с начала великой войны Украина получила от США около 16,7 млрд долларов в форме грантов.