СМИ: Еврокомиссия запретит основной аграрный импорт из Украины с начала мая

Еврокомиссия работает над постановлением, запрещающим импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран Восточной Европы, и хочет, чтобы эмбарго вступило в силу 2 мая, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По данным источников издания, до 2 мая Польша отменит запрет на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить его решением ЕС об эмбарго на четыре продукта.

"Таковы договоренности между пятью странами и Европейской комиссией" , - говорится в публикации.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что они отменят национальные меры как можно скорее. Сейчас Еврокомиссия ждет конкретных решений по этому поводу. Суть в том, чтобы избежать параллельного применения запретов, сообщает издание.

По данным RMF24, подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары будут подлежать доследованию, и в случае выявления проблем на рынке могут быть введены тарифы.

Фермеры из пяти стран также получат поддержку в размере 100 млн евро, из которых польские фермеры - почти 40 млн евро.

Напомним, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

Еврокомиссия 28 апреля на переговорах с пятью странами достигла политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Было решено ввести запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, что составляет 90% импорта. В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.

В то же время МИД Украины передал в посольство Польши и представительство ЕС в Украине ноты о категорической неприемлемости любых торговых ограничений на импорт аграрной продукции из Украины.