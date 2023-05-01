Ситуация в Сумской области: оккупанты обстреляли четыре общины
В понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области. При этом в регионе трактор наехал на мину, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Сумской ОВА в Telegram.
Всего за день в Сумской области зафиксировано 139 "прилетов".
Так, оккупанты нанесли удары по:
- Белопольскую общину из минометов, ствольной артиллерии и АГС;
- Шалыгинской общине из АГС. Также россияне сбросили восемь мин на территорию общины;
- Юнаковскую общину из миномета;
- Середино-Будскую общину из миномета.
При этом около 13:00 в Середино-Будской общине Шосткинского района во время работы в поле на мине подорвался трактор.
"Тракторист заехал на поле, проигнорировав таблички "Мины". В результате подрыва тракторист получил ранения нижних и верхних конечностей. Раненому оказана первичная медицинская помощь и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, российские военные дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометам.