МИД Италии: Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение"

Россия совершит серьезную ошибку, если не продлит "зерновое соглашение". Государство-агрессор не может использовать проблемы африканских народов, чтобы попытаться добиться побед на военном фронте, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Sky TG24, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Большая страна, или которая хочет быть такой, не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканские народы, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это неправильно, это было бы серьезной ошибкой поступить так" , - подчеркнул Таяни.

По его словам, не нужно усугублять ситуацию.

"Я имею в виду, например, крайне необходимое образование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, я имею в виду обеспечение зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых культур в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым не сложно прийти к согласию" , - отметил министр.

Напомним, что в Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

Также мы писали, что в Турции заявили о риске прекращения действия "зернового соглашения".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не ищет заинтересованности России в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.