Фон дер Ляйен обсудила со Шмыгалем восстановление Украины

Фон дер Ляйен обсудила со Шмыгалем восстановление Украины
Фото: Правительственный портал

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который находится в Лондоне по случаю коронации Чарльза III, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Twitter Фон дер Ляйен.

"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне.
ЕС остается непоколебимым в своем обязательстве помочь Украине в восстановлении".

Новости

Популярные темы форума

analytics