Фон дер Ляйен обсудила со Шмыгалем восстановление Украины

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который находится в Лондоне по случаю коронации Чарльза III, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Twitter Фон дер Ляйен.

"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне.

ЕС остается непоколебимым в своем обязательстве помочь Украине в восстановлении".