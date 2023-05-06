FT: Цена на газ в Европе упала до самого низкого уровня с лета 2021 года

Цена на газ в Европе упала до 35,20 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с начала энергетического кризиса, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

"В пятницу европейский бенчмарк TTF достиг минимума в 35,20 евро за мегаватт-час - уровня, который в последний раз наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне своего вторжения в Украину" , - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, прошлым летом бенчмарк TTF достиг пика в более 340 евро/МВт-ч после того, как Россия сократила экспорт газа в Европу, что вызвало инфляцию и стремительный рост счетов за электроэнергию.

По словам аналитика Morgan Stanley Мартина Раца, Европа сейчас в состоянии заполнить свои газовые хранилища, которые имеют решающее значение для удовлетворения спроса зимой, до 100 процентов мощности, даже если российские поставки упадут до нуля.

По его словам, цены сейчас падают, чтобы замедлить прибытие морских грузов сжиженного природного газа, которые Европа пыталась обеспечить в прошлом году, чтобы заменить российские потоки.

Однако цены на газ все еще остаются завышенными по сравнению с историческими уровнями. В 2019 году TTF в среднем составляла менее 15 евро, а докризисный пик цен был достигнут в 2018 году на уровне 29,17 евро, что даже с учетом инфляции все еще немного ниже уровня, на котором цены торгуются сегодня.

Добавляется, что международное энергетическое агентство в своем недавнем ежеквартальном отчете о состоянии газового рынка заявило, что в этом году баланс спроса и предложения на мировом рынке газа "подвергается чрезвычайно широкому спектру неопределенностей", начиная от погоды, доступности СПГ и заканчивая возможностью дальнейшего сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу.

Напомним:

В 2022 году внутренний спрос на природный газ в ЕС снизился на 13,2%, до 13,72 млн тераджоулей.