Кубраков подтвердил продление "зернового соглашения": будет действовать до 18 июля

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Кубракова в Facebook.

"Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению — Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны. Отмечу, что Зерновая инициатива была и есть действующей, поскольку пролонгирована в марте сроком на 120 дней, до 18 июля" , — написал министр.

По его словам, на сегодня на нужды мира уже отправлено 30,4 млн тонн агропродукции.

Кубраков напомнил, что с середины апреля Россия безосновательно начала ограничивать работу инициативы, а с мая фактически заблокировала ее, отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты.

"Почти 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% — это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев.

Мы приветствуем продолжение работы Инициативы, но подчеркиваем, что она должна работать эффективно. Для этого нужно устранить проблемы, которые уже несколько месяцев подряд создает Россия путем саботажа инспекций и регистрации нового флота. Надеемся, что наши партнеры приложат все усилия, чтобы зерновая сделка начала полноценно работать на продовольственную безопасность мира, а Россия наконец прекратит использовать пищу как оружие и для шантажа", — подчеркнул он.

Перед этим президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что срок действия "зерновой сделки" продлен еще на два месяца, пишет Anadolu.

При этом президент Турции не уточнил, предусматривает ли продление "зерновой сделки" изменения, на которых ранее настаивала Россия — в частности разблокирование части санкций.

Как пишет Anadolu, Эрдоган "поблагодарил российскую сторону также за готовность не создавать препятствия" для выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия.