СБУ задержала в Черкассах разведчика РФ: собирал данные о ПВО

Контрозведка СБУ разоблачила и задержала во время видеосъемки в Черкассах агента российской разведки, который собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, фигурант - бывший украинский военнослужащий. Во время захвата врагом территорий региона решил поступить на службу в подразделение генштаба вооруженных сил РФ. Он "слил" его представител﻿ям всю известную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины" , — говорится в сообщении СБУ.

Позже подозреваемый получил новое задание — проведение разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

В мае 2023 года мужчина прибыл из временно оккупированных районов государства через Россию на подконтрольную Украине территорию. Для конспирации двигался по заранее согласованному маршруту под видом ВПЛ.

На выполнение задания кураторов подозреваемый должен был получать данные о местах расположения и функционирования объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и других важных для врага точек.

Вероятного агента РФ задержали непосредственно во время видеосъемки объектов в Черкассах. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.