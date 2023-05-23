"Финансовая крепость". НБУ представил новую стратегию
Нацбанк Украины обновил свою институциональную стратегию, ранее рассчитанную на период до 2025 года, сделав ее бессрочной и сфокусировав на сопротивлении вторжению РФ и послевоенном восстановлении, сообщает Новое время.
"Предыдущая стратегия была достаточно успешно реализована в тех направлениях, которые предусматривались, это был качественный документ и это был документ, который отвечал на тот момент всем реалиям и динамика этого документа была успешной. Но потом произошло 24 февраля — полномасштабная война, которая во многом заставила переосмыслить все стратегические планы не только Нацбанка", — сказал на презентации стратегии глава НБУ Андрей Пышный.
Название новой стратегии — Финансовая крепость Украины.
"Меткая и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет победу", — пояснил Пышный.
Реализация стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка — обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к победе. Они детализируются в 24 стратегических инициативах, на достижении которых НБУ сосредоточит свои усилия в течение следующих лет.
Стратегические задачи НБУ учитывают вызовы, возникающие в двух векторах: сопротивление российской агрессии и восстановление страны. Учитывая это, предусмотренные Стратегией инициативы и меры условно разделены на фокусы:
— фокус сопротивления — краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности и недопущение ухудшения ситуации в финансовой системе и экономике в целом, включая применение инструментов для контроля над инфляцией и курсом национальной валюты, поддержание банковской системы и т. д.;
— фокус восстановления — среднесрочные меры для запуска преобразований, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики, например: снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности и конкурентности среды, привлечение инвестиций и т. д.
Первая цель: Устойчивая гривня
В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:
— разработке стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу;
— постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;
— постепенному переходу к гибкости обменного курса;
— возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.
Вторая цель: Финансовая стабильность:
— сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;
— устойчивая и состоятельная банковская система;
— страховой рынок готов поддерживать восстановление;
— небанковский финансовый и платежный рынок — прозрачный и технологичный;
— надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.
Третья цель: Финансовая система работает на восстановление страны:
— ответственный финансовый рынок;
— развитый кредитный рынок;
— развитый рынок страховых услуг;
— развитая инфраструктура рынков капитала;
— финансово грамотное население и предприниматели.
Четвертая цель: Современные финансовые услуги
— финансовый рынок — цифровая крепость;
— Power banking 2.0 — восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;
— технологическое развитие финансового рынка;
— устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;
— виртуальные активы и цифровые деньги НБУ — четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;
— цифровые финансовые услуги — часть цифровой страны.
Пятая цель: Эффективный центральный банк:
— голос НБУ — усиление коммуникаций регулятора;
— развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;
— международное сотрудничество и обмен экспертизой;
— европейская интеграция финансового сектора;
— эффективная операционная деятельность;
— цифровая трансформация НБУ;
— человеческий капитал — основной актив НБУ.
"Первые четыре цели направлены вовне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель — Эффективный центральный банк — призвана улучшить реализацию миссии и видения Национального банка через внутреннюю трансформацию", — добавили в НБУ.