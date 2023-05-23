"Финансовая крепость". НБУ представил новую стратегию

Нацбанк Украины обновил свою институциональную стратегию, ранее рассчитанную на период до 2025 года, сделав ее бессрочной и сфокусировав на сопротивлении вторжению РФ и послевоенном восстановлении, сообщает Новое время.

"Предыдущая стратегия была достаточно успешно реализована в тех направлениях, которые предусматривались, это был качественный документ и это был документ, который отвечал на тот момент всем реалиям и динамика этого документа была успешной. Но потом произошло 24 февраля — полномасштабная война, которая во многом заставила переосмыслить все стратегические планы не только Нацбанка" , — сказал на презентации стратегии глава НБУ Андрей Пышный.

Название новой стратегии — Финансовая крепость Украины.

"Меткая и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет победу" , — пояснил Пышный.

Реализация стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка — обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к победе. Они детализируются в 24 стратегических инициативах, на достижении которых НБУ сосредоточит свои усилия в течение следующих лет.

Стратегические задачи НБУ учитывают вызовы, возникающие в двух векторах: сопротивление российской агрессии и восстановление страны. Учитывая это, предусмотренные Стратегией инициативы и меры условно разделены на фокусы:

— фокус сопротивления — краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности и недопущение ухудшения ситуации в финансовой системе и экономике в целом, включая применение инструментов для контроля над инфляцией и курсом национальной валюты, поддержание банковской системы и т. д.;

— фокус восстановления — среднесрочные меры для запуска преобразований, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики, например: снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности и конкурентности среды, привлечение инвестиций и т. д.

Первая цель: Устойчивая гривня

В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:

— разработке стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу;

— постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;

— постепенному переходу к гибкости обменного курса;

— возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.

Вторая цель: Финансовая стабильность:

— сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;

— устойчивая и состоятельная банковская система;

— страховой рынок готов поддерживать восстановление;

— небанковский финансовый и платежный рынок — прозрачный и технологичный;

— надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.

Третья цель: Финансовая система работает на восстановление страны:﻿﻿

— ответственный финансовый рынок;

— развитый кредитный рынок;

— развитый рынок страховых услуг;

— развитая инфраструктура рынков капитала;

— финансово грамотное население и предприниматели.

Четвертая цель: Современные финансовые услуги

— финансовый рынок — цифровая крепость;

— Power banking 2.0 — восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;

— технологическое развитие финансового рынка;

— устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;

— виртуальные активы и цифровые деньги НБУ — четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;

— цифровые финансовые услуги — часть цифровой страны.

Пятая цель: Эффективный центральный банк:

— голос НБУ — усиление коммуникаций регулятора;

— развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;

— международное сотрудничество и обмен экспертизой;

— европейская интеграция финансового сектора;

— эффективная операционная деятельность;

— цифровая трансформация НБУ;

— человеческий капитал — основной актив НБУ.﻿