Госкомпании получили миллиарды на оружие и вывели деньги из страны — УП

Украинские государственные компании, занимающиеся международными закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки, сообщает Украинская правда.

Преимущественно весной-летом 2022-го Минобороны заключило контракты с несколькими импортерами оружия: это "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Прогресс" и "Агентство оборонных закупок".

Минобороны сделало стопроцентные предоплаты, однако компании не выполнили заказ. По крайней мере, по части контрактов полученные деньги вывели за границу, перечислив иностранным фирмам.

В начале 2023 г. Министерство обороны начало подавать судебные иски против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая изданию удалось найти в судебном реестре по меньшей мере 30 таких исков.

Общая сумма исков по просроченным контрактам, которые "засветили" в реестре – 8,9 миллиарда гривен.

В эти 8,9 миллиарда входят как полученные поставщиками предоплаты, так и штрафы и пени за просроченное исполнение контрактов. Но, по данным УП, поданные иски покрывают только часть просроченных сделок.

Только по двум делам суд успел вынести решение, обязав вернуть государству деньги. С "Укрспецэкспортом" – на 293,4 миллиона гривен, и со "Спецтехноэкспортом" – на 121,97 миллиона.

Многие иски суд сначала возвращал из-за ошибок в оформлении. Причем, в нескольких случаях, пока министерство обороны исправляло эти ошибки, контрактеры успевали вернуть средства. И тогда дело в суде просто закрывали.

Однако такие "мирные" решения произошли всего четыре раза, наибольшая сумма – 1,7 миллиона гривен. Большинство исков Минобороны до сих пор остаются на рассмотрении.