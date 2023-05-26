Россияне снова обстреляли Днепр, попали в медучреждение - ОВА (Обновлено)

Российские войска сегодня снова обстреляли Днепр — попали в медицинское учреждение. В результате атаки есть пострадавшие.﻿ Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

﻿Ракетный удар российских войск по больнице в Днепре прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент в результате обстрела один человек погиб, ещё 15 человек ранены.

Местные СМИ публикуют первые кадры из медучреждения.