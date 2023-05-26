В Минфине рассказали, сколько нужно на восстановление Украины в 2023 году

Необеспеченные первоочередные потребности Украины в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Средства нужны для экономического роста, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории.

По его словам, правительство Украины предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере 3,3 млрд долларов. Кроме того, наши международные партнеры предоставили гарантии на около 4,3 млрд долларов.

"В то же время необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Следовательно, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины" , - сказал министр.

Напомним, оценка Всемирного банка, основанная на ущербе, нанесенном во время войны в 2022 году, предполагает, что стоимость реконструкции Украины может достигать 411 млрд долларов.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономическая ситуация в Украине значительно улучшилась. После значительного сокращения экономики в прошлом году в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3,2%.