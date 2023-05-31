Украинский бизнес определил свои наиболее острые проблемы – опрос

Малый и средний бизнес одной из главных проблем для работы называет чрезмерный контроль и создание препятствий со стороны государства.﻿ Об этом свидетельствует опрос представителей МСБ, проведенный на страницах "Экономической правды" в партнерстве с ОО "Украинский клуб "Экономическая свобода", сообщает Экономическая правда.

Опрос более 500 представителей бизнеса показал, что предприниматели сегодня самой большой проблемой считают "уменьшение спроса на продукцию и услуги" - 56,9% опрошенных.

Вторым фактором, который мешает предпринимательской деятельности, респонденты называют "чрезмерный контроль и создание препятствий со стороны государства" - 53,3%.

Третья проблема - "непрогнозируемость на внутреннем рынке из-за войны" - 48,4%. "Кадровые вопросы" - на четвертом месте - 24%.

От государства малый и средний бизнес ожидает, в первую очередь, упрощения администрирования бизнеса (35,8% респондентов) и перезагрузки Государственной налоговой службы (27,6%). Ожидания снижения налогов отметили лишь 17,5% представителей малого и среднего бизнеса.

В опросе принимали участие в основном физические лица-предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения.

Оценивая, какие меры были важнейшими для восстановления экономической активности после спада вследствие шока полномасштабной войны, 69,8% респондентов положительно восприняли прекращение проведения плановых и внеплановых мероприятий по государственному надзору (контролю). Важность уменьшения налоговой нагрузки подчеркнули 56,7% респондентов, дерегуляцию трудовых отношений 31,4%.

Оценивая время на выполнение регуляторных требований, включая регулирование рынка труда, соблюдение правил специфических рынков, проверки, сертификацию, лицензирование, 20,7% респондентов указали, что эти процедуры ежемесячно занимают более 5 дней.

25-29 мая 2023 года общественная организация "Украинский клуб "Экономическая свобода" в партнерстве с "Экономической правдой" опросила представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) относительно административной нагрузки во время войны. Исследование проведено при поддержке Atlas Network.