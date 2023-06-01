В российском Шебекино воспламенилось здание рядом с местной администрацией

В городе Шебекино в Белгородской области произошел пожар в общежитии рядом с местной администрацией.﻿ Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Сообщается, что в Шебекино вспыхнул пятиэтажный дом после попадания снаряда.

Загорелось здание общежития рядом с местной администрацией.

При этом СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.

Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

Ситуация в Белгородской области

Сегодня утром в районе пограничного пункта "Шебекино" произошли столкновения. Бойцы "Русского добровольного корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) отметили, что скоро начнут продвижение в глубь территории РФ.

Недавно РДК обстрелял из "Градов" здание МВД в Шебекино, а ЛСР уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Местные власти утром уже сообщали о новых ночных обстрелах Шебекино. Они даже заявляли о пяти раненых людей, включая полицейского и охранника моста. При этом пограничный город в последние недели часто попадает под обстрелы, хотя местные власти постоянно обвиняют в этом ВСУ.