Норвегия планирует добывать металлы с морского дна — FT

Норвежское правительство готовит планы по открытию территории океана величиной почти с Германию с целью глубоководной добычи полезных ископаемых, поскольку Норвегия стремится стать первой страной, добывающей металлы для батарей электромобилей со своего морского дна, сообщает Укринформ.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Министерство энергетики страны подаст парламенту предложение открыть морскую зону для заявок на разведку и добычу ископаемых. Парламент должен проголосовать за этот план осенью.

Норвегия настаивает на разрешении добычи вблизи Шпицбергена, норвежского архипелага в Арктике, но вместе с тем сталкивается с борьбой с рыболовными предприятиями и защитниками окружающей среды, так же как рискует вступить в спор с другими странами. По убеждению Норвегии, она имеет исключительные права на добычу полезных ископаемых на большей акватории, однако ряд стран считают иначе.

Шпицбергский трактат, предоставляющий Норвегии суверенитет над островами, также дает другим странам право добывать полезные ископаемые на суше и в территориальных водах вокруг архипелага. Россия, Великобритания и ЕС не согласны с Норвегией по объему акватории, на которой Осло может осуществлять добывающую деятельность.

Вулканические источники глубиной до четырех километров содержат примерно 38 миллионов тонн меди – это больше, чем ежегодная добыча по всему миру.

Кроме меди, в жидкости гидротермальных источников содержатся другие металлы, которые используются в батареях электромобилей, в частности кобальт.

Амунд Вик, госсекретарь норвежского Министерства нефти и энергетики, заявил, что глубоководная добыча поможет Европе удовлетворить «острую потребность в большом количестве полезных ископаемых, редкоземельных материалов», чтобы совершить «экологический» переход.

Однако, согласно позиции рыболовных предприятий, добыча ископаемых может привести к загрязнению и, как следствие, испортить им лов рыбы. Также Агентство по охране окружающей среды Норвегии выступило решительно против плана по такой добыче.

Изучением добычи металлов из прибрежных вод сейчас занимаются также Китай, Папуа-Новая Гвинея, Остров Кука, Япония и Новая Зеландия.