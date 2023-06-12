Разноцветный доллар дешевеет по-разному

На календаре – 12 июня. Лето в разгаре, и под жарким солнцем продолжают «плавиться» цены на иностранную валюту. Гривна укрепляется исключительно благодаря поступающей финансовой помощи из-за рубежа. Золотовалютные резервы НБУ, как стало известно на прошлой неделе, достигли 37 311 млн долларов – максимума с августа 2011 года. Впрочем, мы все понимаем, за счет чего растет эта цифра. Хорошо, что западные партнеры нас поддерживают, однако хотелось бы, чтобы ЗВР увеличивались благодаря успехам украинской экономики.

Ценники на напечатанных объявлениях на окнах обменников (цифровые электронные табло продолжают оставаться «вне закона») на прошлой неделе продолжили снижение, хотя скорость падения существенно замедлилась по понятной причине: рыночный курс вновь приблизился к официальному (точнее, к курсу, по которому Национальный банк проводит интервенции на межбанковском валютном рынке).

Если 5 июня столичные пункты валютообмена предлагали купить «американца» по 37,16-37,17 гривен, то на выходных (в субботу 10 июня и воскресенье 11 июня) некоторые крупнооптовые обменники выставили доллар на продажу по цене 37,05-37,07 гривен. Стоит отметить, что такую цену назначили исключительно за купюры старого образца (1996-2006 года выпуска); новые «синие» доллары (2009-2017 года выпуска) дешевле 37,17-37,18 гривен никто отдавать не спешил. Продержалась такая цена недолго: к обеду понедельника 12 июня ценники на продажу «американца» поднялись до 37,17-37,18 гривен за доллары старого образца («белый доллар»). Новые же купюры (т.н. «синий доллар») продают на 10-12 копеек за доллар дороже.

О том, что обменники по-разному котируют доллары разных лет выпуска, на прошлой неделе писал народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. И вот в субботу 10 июня на официальном сайте НБУ появилось разъяснение «по обмену наличной иностранной валюты﻿», в котором Нацбанк дал четкий месседж: все доллары без признаков сильной изношенности должны приниматься одинаково, а в случае отказов призвал граждан сообщать ему о подобных фактах и пригрозил обменкам проверками.

Понятными и предсказуемыми были торги на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Здесь, как уже отмечал портал «Курс Украины», ни дня не проходит без интервенций Национального банка, который продает валюту для удовлетворения потребностей импортеров. На прошлой неделе объем проданных НБУ долларов снизился до 292,69 млн долларов, но произошло это исключительно из-за снижения общего объема операций. Объем продаваемой экспортерами валюты остается на низком уровне, и особых подвижек в лучшую сторону пока не видно. Одна из причин - остается открытым вопрос «зернового коридора», который до сих пор не восстановил полноценную работу.

Параллельно импортеры сократили покупки валюты, сокращая свою активность в преддверии лета. Покупательная способность населения остается на низком уровне, что приводит к снижению объемов поступающего импорта.

Что же будет с долларом в ближайшие дни? Доллар будет расти или падать?

Как и в предыдущие недели, в настоящий момент предпосылок для разворота тренда укрепления гривны нет. Поэтому аналитики портала «Курс Украины» предполагают, что диапазон недельных колебаний курса наличного доллара сохранится в пределах 36,90-37,40 гривен.

В четверг 15 июня состоится очередное заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором будет обсуждаться вопрос учетной ставки. Предполагаем, что ставку сохранят на уровне 25%. Не будут пока трогать и официальный курс доллара (напомним, с 21 июля 2022 года он установлен на уровне 36,5686 грн). Если накануне заседания курс доллара может незначительно вырасти (к верхнему пределу вышеупомянутого диапазона), то после того, как станет очевидной неизменность политики НБУ, доллар вновь возобновит падение в направлении уровня 37,00 гривен.

Разница в цене между долларовыми купюрами старого и нового образца сохранится. Более того, есть предпосылки полагать, что она вырастет с текущих 10-12 копеек до 15 и больше. Причина - в банальном нежелании «госбанков» решить проблему с вывозом изношенных купюр и купюр старого образца за рубеж; отказываясь принимать те или иные купюры, банки сами провоцируют ажиотаж вокруг этого вопроса.