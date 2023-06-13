WSJ: Китай поставляет Ирану детали для производства "Шахедов"

Иран продолжает использовать китайские детали для производства БПЛА, которыми российско-оккупационные войска атакуют города Украины, пишет Владислав Гирман, Деловая столица.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что Китай продолжает поставлять необходимые детали производителям иранских дронов, хотя США пытаются помешать этому и перекрыть глобальную цепочку поставок.

Издание отмечает, что Ирану необходимо примерно три месяца для производства и поставок дронов России, которые затем она будет использовать для террористических атак в Украине.

Этой весной западные исследователи изучали составляющую иранских дронов и пришли к выводу, что одна из его деталей была китайского производства и изготовлена в этом году. Речь идет о преобразователе напряжения, который могли произвести в Китае в январе.

Британская группа Conflict Armament Research отметила, что это первый случай обнаружения китайской детали в 2023 году. Это исследование показывает, что Иран может производить беспилотники для России достаточно быстро.

В Белом доме заявляли, что Россия использовала все иранские дроны, которые получала ранее. Теперь она просит у Тегерана новые партии беспилотников для обстрелов Украины.