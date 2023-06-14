В Пенсонном фонде назвали средний размер повышения пенсий

Пенсионный фонд Украины провел с 1 апреля 2023 года перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Выплата пересчитанных пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, перерасчет произведен для пенсионеров, у которых после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

Перерасчет пенсии проведен для более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен для 401 тыс. человек, средний размер повышения - 221,74 грн.

Среди них:

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен 537,5 тыс. лицам. Из них пенсии увеличены для 327,2 тыс. человек, средний размер повышения - 179,47 грн.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен для 117,4 тыс. человек. Из них пенсии увеличены у 73,8 тыс. человек, средний размер повышения - 409,16 грн.

Дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий - около 89 млн грн в месяц.

Перерасчет пенсий

Напомним, в Украине ежегодно пересчитывают пенсии работающим пенсионерам. Это касается лиц, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии получили 24 месяца страхового стажа. Перерасчет производится в мае, поскольку ПФУ получает данные только в этом месяце. Однако выплаты идут с апреля.

Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы.

При пересчете специалисты Фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только приобретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты.