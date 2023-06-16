СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу, свидетельствующую о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя Департамента государственных закупок этого ведомства, сообщает Укринформ.

Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на фронте, говорится в сообщении СБУ.

В СБУ сообщили, что незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

По данным следствия, чиновники оборонного ведомства организовали сделку в начале марта 2022 года.

Для ее реализации они осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки.

Товароведческая экспертиза, инициированная СБУ, установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн. К тому же приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.

Также установлено, что организаторы "схемы" провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и штанов для воинов ВСУ на общую сумму 900 млн. грн.

Приобретенное имущество не отвечает требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружены документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях.