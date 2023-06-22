ВСУ накрыли 23 подразделения артиллерии и 2 узла связи оккупантов — Генштаб

За сутки украинские военные поразили 23 артиллерийских подразделения российских захватчиков на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи оккупантов.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дроны Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 44 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огурцового и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Вариновка.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи .