Китайский автопроизводитель Geely внесли в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely в перечень международных спонсоров войны, сообщает Экономическая правда.

"Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину" , - отметили в НАПК .

Geely принадлежит частному владельцу китайского предпринимателя-миллиардера Ли Шуфу и владеет такими брендами, как Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 229 место.

В НАПК отметили, что исполнительный директор холдинговой компании Geely Дэниел Ли заявлял, что не хочет говорить своим компаниям покидать рынок России.

"Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента" , - сказал он, выступая на саммите FT "Будущее автомобиля".

Кроме того, он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после начала большой войны.

За первый квартал этого года продажи автомобилей под маркой Geely в РФ выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом с 5543 единиц до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд. дол.

Выручка дистрибьютора бренда Geely в РФ – компании ООО "Джили-Моторс" – за 2022 год выросла на 82% до 800 млн долл, чистая прибыль выросла на 5105% до 201 млн долл, налогов в бюджет РФ уплачено на сумму свыше 51, 4 млн долл.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в России. Сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.