Год как в ВСУ: Залужный похвалил работу Himars в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что через год использования американская реактивная система залпового огня HIMARS показала свою эффективность на войне в Украине, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, украинские военные хвалят работу HIMARS, отмечают, что россияне очень боятся эту технику.

"Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника" , - отмечают военные.

HIMARS в Украине

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.