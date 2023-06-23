Россияне обстреляли Сумскую область, за день было 50 взрывов — ОВА
Приграничье Сумской области подверглось обстрелам со стороны российских оккупационных войск. В результате за день в регионе произошло 50 взрывов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Сумской ОВА.
По данным ОВА, россияне совершили 12 обстрелов приграничья.
По Белопольской общине с территории России с вертолета был осуществлен пуск четырех ракет. Также был минометный обстрел.
В Середино-Будской громаде был зафиксирован минометный обстрел, в результате которого было повреждено частное домовладение.
В Шалыгинской громаде враг сбросил 7 мин и совершил обстрел из артиллерии.
В Великописаревской громаде с российского беспилотника был осуществлен сброс 1 ВОГ. Также был обстрел из СПГ-9.
В Хотинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, а в Зноб-Новгородской был осуществлен минометный обстрел.