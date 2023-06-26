Кабмин сменит главу "Укроборонпрома" – СМИ

Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина. Это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го, сообщает Экономическая правда.

По данным издания, в субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя УОП. Это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го.

31-летний Сметанин руководитель харьковского Завода имени Малышева.

Сметанин после университета устроился на работу в харьковское КБ Морозова. И за несколько лет инженер-конструктор успевает поработать на Львовском бронетанковом, директором по производству на заводе имени Малышева, затем в 28 лет становится директором Харьковского бронетанкового завода, и еще через короткое время становится гендиректором одного из промышленных гигантов - завода им.

Сметанина Зеленский поставил три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонки.

По состоянию на сейчас содержание самого концерна без учета производства обходится в 450 миллионов гривен в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат управляющей структуры, минимум на 20%.

По словам источников издания, действующий глава УОП Юрий Гусев провалил ракетную программу: "По данным УП, согласно новым планам президенту Владимиру Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ".

По данным УП, Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет как раз тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев еще не получал.

Прямая речь источника издания, из окружения Зеленского: "Гусев в ракетной программе был не просто наблюдателем как глава концерна, а непосредственным координатором. Там завал. Есть еще "дрон на 1000 километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: "Где ракеты? Где дроны?".