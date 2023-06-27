Нацкомиссия рекомендует рассмотреть переименование Запорожья

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование город Запорожье, отмечая, что название может не соответствовать стандартам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в перечне рекомендаций Нацкомиссии.

Известно, что специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Запорожье входит в перечень названия сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название".

Между тем комиссия никак не объяснила, почему Запорожье соответствует или не соответствует новому законодательству.

Теперь у местной власти есть 6 месяцев, чтобы доказать о целесообразности областного центра или предложить свое название. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

В то же время чтобы переименовать Запорожскую область, нужно вносить изменения в Конституцию, для которого должна быть поддержка парламента более 300 голосов. В Украине уже есть прецеденты, когда меняли областной центр, оставив название региона - Днепр и Днепропетровская область, Кропивницкий и Кировоградская область.

Справочно: Эта комиссия имеет большое влияние на изменение топонимов, деятельность ее направляется и координируется Кабмином.

Согласно закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", заключение Нацкомиссии по стандартам государственного языка о соответствии предложений стандартам государственного языка является обязательным для учета при принятии решений о переименовании соответствующего географического объекта.