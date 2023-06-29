Сырский: Есть продвижение вперед под Бахмутом
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что защитники продвигаются вперед на Бахмутском направлении и показал уничтожение миномета "Василек" и склада БК оккупантов.
"Работают 45 ОАБр и 57 ОМПБр. На Бахмутском направлении был уничтожен миномет "Василек" и склад БК", - сообщил Сырский.
По его словам, у Сил обороны есть продвижение вперед на Бахмутском направлении, которое продолжается.
"Двигаемся", - подчеркнул командующий.