С 1 июля большинство отделений "Укрпочты" изменили график работы

Графики работы большинства отделений "Укрпочты" изменились. С 1 июля они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые графики

По данным пресс-службы, отделения почтовой связи, расположенные в торговых центрах и территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного торгового центра или рынка.

Также "Укрпочта" постепенно пересматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2-3 дня в неделю, теперь двери отделений будут открыты в течение 5 дней.

"Укрпочта" советует перед посещением почтового отделения проверить обновленный график работы отделений на сайте, в приложении "Укрпочты", в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545.

В "Укрпочте" заявили, что это не последнее обновление графиков работы отделений, поскольку цель компании - максимально стандартизировать их.

Стандартизация работы

Как отметили в пресс-службе, стандартизация режимов работы отделений под нужды потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году компания сократила время работы отделений.

"Сейчас "Укрпочта" готова ко всем нынешним вызовам и предлагает своим клиентам понятные и прогнозируемые графики работы своих отделений" , - говорится в сообщении.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

Напомним, "Укрпочта" с 1 июля 2023 года больше не будет принимать и не доставлять бандероли. Альтернативой бандеролям станут письма, мелкие пакеты и посылки.