Для пополнения карт наличными в терминалах будет необходим телефон — НБУ

С 1 августа для внесения наличных через терминалы будет требовать от плательщика ввести номер мобильного телефона, сообщает Экономическая правда.

Такие нормы предусмотрены постановлениями правления Нацбанка № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

Так, с 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через терминалы. В частности, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью терминалов для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

В этой связи для зачисления денег на счет плательщик при осуществлении такой операции через терминал должен:

ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);

ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Каких операций касаются?

Эти требования касаются операций по внесению наличных для их зачисления на счета с помощью терминалов.

В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, осуществляемые через терминалы, как: