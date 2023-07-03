Экс-главу крымской СБУ Кулинича будут судить за госизмену

Бывший начальник главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич предстанет перед судом, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Государственного бюро расследований и СБУ.

"В апреле 2023 года работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении государственной измены бывшего начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича.

Обвиняемый сознательно затягивал ознакомление с материалами дела, поэтому следователи были вынуждены обратиться в суд об ограничении соответствующих сроков. Сейчас материалы дела уже переданы в суд" , — говорится в сообщении.

Кулинича задержали 16 июля 2022 года во время спецоперации Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Ему было объявлено о подозрении в государственной измене и создании преступной организации.

Ему избрана мера пресечения "содержание под стражей". Под арестом он находится и по сей день.

В ходе расследования работники ГБР обнаружили новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ и сообщили ему о подозрении в совершении и других уголовных правонарушений, а именно:

в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения;

в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения и другие.

Установлено, что Олег Кулинич был привлечен представителями Федеральной службы безопасности РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

По заданию ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе.

Следствие также установило, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным ФСБ "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательства граждан Украины к государственной измене.

По данным следствия, Кулинич заранее знал о планах вооруженных сил РФ осуществить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в ЦУ СБУ.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ и обществу о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер для защиты государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к СБУ.

Кроме этого чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где жил Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.