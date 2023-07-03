В России создали программы для слежки за пользователями мессенджеров − NYT

Россия развивает производство новых цифровых средств наблюдения за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal для подавления внутренней оппозиции к войне против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что получило "сотни файлов от человека, который имеет доступ к внутренним записям". Из них около 40 подробно описывают инструменты слежения.

"Чтобы помочь внутренним репрессиям, российские власти накопили целый арсенал технологий для отслеживания жизни граждан в интернете. После вторжения в Украину потребность в новых средствах слежки возросла. Это способствовало развитию кустарной индустрии технических подрядчиков, которые создали продукты, ставшие мощным и новым средством цифровой слежки.

Эти технологии предоставили полиции и Федеральной службе безопасности России доступ к широкому спектру возможностей слежки, сосредоточенных на повседневном использовании телефонов и веб-сайтов. Эти инструменты позволяют отслеживать определенные виды активности в зашифрованных приложениях, таких как WhatsApp и Signal, отслеживать местонахождение телефонов, идентифицировать анонимных пользователей социальных сетей и взламывать аккаунты людей" , — говорится в статье.

Издание пишет, что российский диктатор Владимир Путин все больше полагается на технологии для получения политической власти, поскольку Россия сталкивается с военными неудачами в Украине, болезненными экономическими санкциями и проблемами с руководством после мятежа ЧВК "Вагнер".

Российская активистка по цифровым правам Алена Попова говорит, что это сделало людей очень параноидальными. Потому что все, кто общаются с кем-то в России, не могут быть уверены, безопасно это или нет. По ее словам, раньше власть следила лишь за активистами, теперь − за всеми, кто не согласен с войной.

В частности, разработками технологий для слежки занимается группа компаний "Цитадель", которая когда-то частично контролировалась российским бизнесменом Алишером Усмановым.

По данным Государственного департамента США, "Цитадель" купила многих крупнейших российских производителей цифрового оборудования для прослушивания и контролирует от 60 до 80% рынка технологий мониторинга телекоммуникаций.

Соединенные Штаты объявили о санкциях против "Цитадели" и ее нынешнего владельца Антона Черепенникова в феврале.

Также созданием систем прослушивания телекоммуникаций и более совершенных инструментов для разведывательных служб РФ занимаются фирмы MFI Soft, Vas Experts и Protei.

В частности, одна из программ MFI Soft, которая является дочерней компанией "Цитадели", NetBeholder, может определять, когда люди совершают голосовые звонки или отправляют файлы через зашифрованные чат-приложения, такие как Telegram, Signal и WhatsApp. Программа не может перехватывать конкретные сообщения, но может определить, пользуется ли кто-то несколькими телефонами, составить карту сети связей, отслеживая общение с другими, а также где находились определенные телефоны в определенный день.

Имея полный доступ к информации об абонентах телекоммуникационной сети, система NetBeholder может также определить, из какого региона России каждый пользователь или из какой страны приехал иностранец.

Другой продукт может собирать пароли, введенные на незашифрованных веб-сайтах.

Компания Protei предлагает продукты, которые обеспечивают транскрипцию перехваченных телефонных звонков в голосовой текст, а также инструменты для выявления "подозрительного поведения", как указано в одном из документов.

Компании "Цитадель" и "Протей" не ответили на запросы NYT о комментариях.

Эксперты VAS заявили, что потребность в их инструментах "возросла из-за сложной геополитической ситуации" и количества угроз внутри России. Компания заявила, что "разрабатывает телекоммуникационные продукты, которые включают в себя инструменты для законного перехвата и используются сотрудниками ФСБ, которые борются с терроризмом", добавив, что если технология "спасет хотя бы одну жизнь и благополучие людей, то мы работаем не зря".

Издание отмечает, что сейчас российские спецслужбы имеют возможность отслеживать разговоры даже в зашифрованных приложениях для обмена сообщениями.

Та же самая NetBeholder может точно определить, когда кто-то отправляет файл или совершает голосовой звонок в зашифрованных приложениях, таких как WhatsApp, Signal или Telegram. Это дает ФСБ доступ к важным метаданным − общей информации о коммуникации, например, кто с кем разговаривает, когда и где, а также прикреплен ли к сообщению файл.

Разработчики Signal, Telegram и WhatsApp сообщили, что у них есть немного средств защиты от такой слежки. Но есть возможность шифрования сообщений, а также функции, которые помогают усложнить идентификацию и отслеживание трафика в мессенджере.

Издание пишет, что российские разработчики предпринимали попытки продать свои технологии для слежки в Восточной Европе, Центральной Азии, а также в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.