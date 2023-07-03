Израиль начал военную операцию на Западном берегу

Израиль начал большое воздушное и наземное наступление на город Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет The Guardian, сообщает Левый берег.

Это самая большая военная операция на палестинской территории за последние годы.

По меньшей мере четверо палестинцев были убиты и 28 получили ранения в результате нападения, которое началось около часу ночи в понедельник. По данным министерства здравоохранения Палестины, количество погибших, вероятно, вырастет.

Перестрелки с палестинскими боевиками и взрывы продолжались до утра понедельника. Согласно информации Армии обороны Израиля (АОИ), рейд был нацелен на обширный командный центр группировки боевиков "Джанинские бригады" в городском лагере беженцев.

Густой черный дым от шин, горящих жителями, сверкнул по улицам, а из громкоговорителей в мечетях звучали призывы поддержать боевиков. Каждый вход в лагерь был оцеплен израильскими солдатами.

"Происходящее в лагере беженцев - это настоящая война. Были удары с неба. Каждый раз, когда мы подъезжаем на пяти-семи машинах скорой помощи, мы возвращаемся с ранеными" , - сказал водитель одной из палестинских "скорых" ".

Операция в Дженнине привела к ночным протестам на Западном берегу реки Иордан, в том числе на контрольно-пропускном пункте вблизи города Рамалла. Израильские системы противовоздушной обороны были приведены в состояние готовности к возможному ракетному обстрелу в ответ из заблокированного сектора Газа после того, как несколько палестинских группировок пообещали отомстить.

Представитель АОИ, контрадмирал Даниэль Гагари отметил, что операция в Дженине была целенаправленным рейдом, который должен длиться от одного до трех дней, и Израиль не намерен удерживать позиции.